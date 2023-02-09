Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Diyarbakır’da faaliyet gösteren Kadayıfçı Sıtkı Usta kapılarını depremzedelere açtı.

Depremden etkilenen vatandaşlara kucak açan Kadayıfçı Sıtkı Altunbay, "Allah bir daha halkımıza böyle afetleri yaşatmasın. Deprem anında sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yaptık. Çevrede ikamet eden vatandaşlarımız aileleri ve çocukları geldiler. Misafirimiz oldular, su, çay ikramı yaptık. Bu duruma sessiz kalamazdık. Her üç katımızda yaklaşık 850’den fazla depremden korkan ve işyerimize sığınan vatandaşlarımız mevcut. Gelenler arasında yaşlı ve hasta insanlarımız da mevcut. Onlara da ayrı ilgiyle hizmet ettik. Tüm halkımıza kapımız her zaman açıktır. Allah ülkemize, milletimize sabır versin. Deprem de vefat eden insanlarımızın mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar dilerim" dedi.

Kadayıfçı Sıtkı Usta’nın kendilerini güzel şekilde ağırladıklarını söyleyen vatandaşlardan 78 yaşındaki Mustafa Kaplan, bu duyarlılığı gösteren tüm esnafa teşekkür etti.