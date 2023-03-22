Kadayıfçı Sıtkı Usta 11 ayın sultanına hazır

Diyarbakır’da 1968 yılından beri markalaşan; sağlıklı, doğal ve birbirinden lezzetli ürünler üreten, tatlı sektöründe dünyaca üne sahip Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

İlk günkü heyecan ve şevkle, hep daha güzeli hedefleyerek ve ilklerin öncüsü olarak bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Sıtkı Altunbay, Ankara Çukurambar’da ve Diyarbakır’da birçok farklı noktada hizmet sunmaya ve lezzet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ramazan ayı öncesi gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Altunbay, "Senelerden beridir, sektörün tecrübeli kadrosuyla ürettiğimiz kadayıf, künefe, baklava, dondurma ve tüm diğer ürünlerimizde kalite, hijyen, temizlik ve lezzet olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Diyabet hastaları için yaptığımız özel tatlılarımız çok beğenildi. Böylelikle diyabet hastalarımız, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan enfes tatlılarımızdan yiyebiliyorlar. Zaten firma olarak imalatını yaptığımız tatlılarımızda kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Tüm çeşitlerimiz doğal ve taze ürünlerden oluşmakta" dedi.

Kendi imalatları olan soğuk baklava, çikolatalı, beyaz çikolatalı, fıstıklı ve sade soğuk baklava çeşitlerinin de oldukça beğenilerek talep edilmekte olduğunu dile getiren Altunbay, "Soğuk baklavanın mucidi olan firmamız, patentiyle, tescilini de alarak, son derece temiz ve hijyenik ortamda, tamamen doğal ürünlerden hazırlanan kendine has soğuk baklava lezzetini Ankara ve Diyarbakır’dan tüm Türkiye’ye ulaştırmaya devam etmekte. Soğuk baklavaya ilgi her geçen gün artmakta. Vatandaşlarımız iftar sonrası tatlı keyfini Ankara ve Diyarbakır’daki şubelerimizde yapabilecekleri gibi, isterlerse bir telefonla ev veya iş yerlerine de ulaştırabiliyoruz" şeklinde konuştu.