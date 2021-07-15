banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

Jandarmadan Leylek yavrularına şefkat eli

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki yavru leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

DİYARBAKIR 15.07.2021, 13:16
Jandarmadan Leylek yavrularına şefkat eli
banner502

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki yavru leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı Üçdamlar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki leylek yavrusu, Jandarma ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501