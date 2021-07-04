İzol’e anlamlı plaket

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanı gazeteci Seyfullah Türksoy, bir ilke daha imza atarak, İstanbul’da Karabağ Zaferi kutlama organizasyonunu gerçekleştirdi. Organizasyonda, araştırmacı yazar ve kanaat önderi Ramazan İzol de anlamlı bir plaket aldı.

Azerbaycan ve Türkiye’den önemli isimlerin katıldığı kutlama törenine Karabağ Savaşında yaralanan bir grup gazi de katıldı. Gaziler salona girerken misafirler onları ayakta alkışlarla karşıladı. Gerçekleşen törende pek çok sanatçı sahne aldı. Gülistan Aliyeva, Elçin Caferli, Saide Guliyeva, Zülfü Esedzade, Bayram Kubatlı, Nasır Kerimi, Ahmed Ahmedov ve Yılmaz Yıldırım söyledikleri Karabağ şarkılarıyla davetlilere duygulu saatler yaşattılar.

Azerbaycan milletvekili Sabir Rüstemhanlı’nın da katıldığı törende Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlayan bazı isimlere teşekkür plaketi verilirken; Devletin Derin Aklı ve Kumpas kitaplarının yazarı; araştırmacı yazar, Doğu ve Güneydoğu’nun genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol de plaket aldı.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Başkanı Seyfullah Türksoy, “Karabağ savaşı başladığı zaman kamuoyuna bir söz vermiştim. Karabağ işgalden kurtulduğu zaman İstanbul’da kutlama programı yapmaya karar vermiştim. Bugün o sözümüzü tuttuk. Şimdiki hayalim ise Türk Dünyasının önemli isimlerini Şuşa’da buluşturmak. Allah o günü de bize nasip etsin” dedi.