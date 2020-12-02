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İzmir’den Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü

İzmir’de bir araya gelen 5 arkadaşın başlattığı yardım projesinin ilk durağı Diyarbakır oldu. Gönüllüler ana sınıfında okuyan öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulunup okulların boş sınıflarını oyun sınıflarına çevirdi.

DİYARBAKIR 02.12.2020, 12:33
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İzmir’den Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü

İzmir’de bir araya gelen 5 arkadaşın başlattığı yardım projesinin ilk durağı Diyarbakır oldu. Gönüllüler ana sınıfında okuyan öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulunup okulların boş sınıflarını oyun sınıflarına çevirdi.

İzmir depreminde gönüllü yardım seferberliğinde bir araya gelen 5 arkadaşın başlattığı yardım projesi hız kesmeden devam ediyor. Serkan Kocasarı, Faruk İncekara, Çağla İncekara Yıldırım Baykın ve Figen Baykın’ın başlattığı projenin ilk durağı Diyarbakır’ın Sur ilçesi Erimli Mahallesinde bulunan bir ana sınıfı oldu. Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefleyen 5 gönüllü arkadaş, ana sınıfında okuyan yardıma muhtaç öğrencilere giyişi, ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunurken, okulun boş sınıflarını oyun sınıfına çevirdi. Gönüllülerin Diyarbakır’daki çalışmalarının ardından farklı kentlerde de aynı projeyi yürüteceği öğrenildi.
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