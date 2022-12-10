İzmir Fuarı’nda Diyarbakır damgası

Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, üçüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Diyarbakır’ı İzmir’de tanıtan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın standı, bugün de ziyaretçilerden ilgi gördü. Hafta sonu olması nedeniyle diğer günlere nazaran daha kalabalık olan fuarda, ziyaretçilere çiğköfte ikram edildi. Sanatçılarının söylediği Kürtçe şarkılara eşlik eden gurbetçiler, ara ara halaylar çekti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, “Diyarbakır’ın dünyaya sunacağı çok zenginlikleri var. Tarihi, kültürel varlığı, inanç değerleri ve her inancı kucaklayan hoşgörüsü var. Biz, Mezopotamya’nın zenginliklerini üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren, Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformu TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’nde tanıtmaya çalıştık. Çok büyük ilgi vardı. Yöremize özgü, DTSO olarak Coğrafi Tescil belgesi aldığımız ürünleri ikram ettik, standımıza konuk olan ziyaretçilere tarihi, kültürel değerlerimizi anlattık. Kürtçe ezgilerimizi seslendirdik. Biz, fuara katılım sağlayan yerli ve yabancı tüm misafirlerimize insanlığın anavatanı, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi olma özelliğine sahip Diyarbakır’ımızı keşfetmelerini istiyoruz. Kültürel ve tarihsel mirasa sahip ilimiz Diyarbakır’ı DTSO olarak, Sivil toplum bileşenlerimizle birlikte her platformda tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.