banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

İyilik Hareketi Erimli köyündeki öğrencilerle bir araya geldi

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir Edirne’den Hakkari’ye kadar Türkiye’de, Suriye’den Azerbaycan’a kadar yurt dışında şiiri sevdirmeye ve çocuklar için iyilikler yapmaya da devam ediyor.

DİYARBAKIR 02.07.2021, 15:20
İyilik Hareketi Erimli köyündeki öğrencilerle bir araya geldi

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir Edirne’den Hakkari’ye kadar Türkiye’de, Suriye’den Azerbaycan’a kadar yurt dışında şiiri sevdirmeye ve çocuklar için iyilikler yapmaya da devam ediyor.

Özdemir’in son durağı ise okulların yaz tatiline gireceği gün Diyarbakır Sur’a bağlı Erimli köyü oldu. Anasınıfı, birinci sınıf ve yedinci sınıflardan seçilen öğrencilere Kırmızı Beyaz Yayınları tarafından hediye edilen test kaynak kitaplarının yanı sıra kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler takdim eden Kasım Alper Özdemir, "Bölgenin incisi kutsal bir şehir olarak gördüğüm Diyarbakır’da bir köy okulunda geleceğimizin teminatı gençlerimizle, çocuklarımızla bir arada olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Davetleri ve ilgileri için Erimli Orta okul müdürümüz Hasan Kan ve Günay Nazik öğretmenimize teşekkür ediyorum. İnşallah sosyal sorumluluk projelerinde bir kardeş okulumuz Erimli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Bu vesileyle İyilik Hareketi gönüllüsü dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Hasan Kan ise; "Okulumuzun tatile girdiği gün bizleri ziyaret ederek öğrencilerimizin yüzünü güldüren Kasım Alper Özdemir’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şair Özdemir’e sorular soran öğrenciler bol bol fotoğraf çekinerek hayallerini de anlattı.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu