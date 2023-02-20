İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır’da açıklamalarda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır’da enkaz çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Sakine ve Zülfü Bulut çifti ile Engin ve Nupelda çiftinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Akşener, daha sonra Kayapınar ilçesinde Park 75’teki çadır kentte ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çöken Galeria İş Merkezi’nin enkaz çalışmalarının tamamlandığı alanda inceleme yapan Akşener, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akşener, “Diyarbakır’da taziye ziyaretlerinde bulunduk. Ekibimizle Kayapınar ilçesindeki bir çadır kenti gezerek ailelerin sorun ve taleplerini dinledik. Aynı zamanda çadır kentte yaşayan, travma geçirmiş çocuklarımız ile bir araya geldik. Olması gerekenleri halktan dinledim. Dinlediğim sorun ve sıkıntıları çözmek için uğraşacağım” dedi.