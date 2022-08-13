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İtfaiye ekipleri kanalizasyon çukuruna düşen kedi için seferber oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatle çalışması sonucu sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

DİYARBAKIR 13.08.2022, 08:04
İtfaiye ekipleri kanalizasyon çukuruna düşen kedi için seferber oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatle çalışması sonucu sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Tekel Mahallesi 409. Sokaktaki evin sakinleri kanalizasyon borusu içerisinde kedi sesinin gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gelen sesi izleyerek kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için harekete geçti. Sesin geldiği alana yakın yeri kırarak kediye zarar vermeden ulaşan itfaiye personeli yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak adresteki aileye teslim edildi.

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