İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır’da anıldı

Diyarbakır’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Cengiz Cengiz, töreni hazırlamalarındaki amacın cennet vatanın özgürlük marşı olan İstiklal Marşı’nın anlam ve önemini kavratmak, milli duyguları, birlik ve beraberliği güçlendirmek ve gençlere aşılamak olduğunu ifade etti.

İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemini, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve örnek kişiliğini Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan anlatırken programın akışında okulun müzik öğretmeni Recep Kalkan, "Çanakkale Türküsü”, "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa"yı seslendirdi.

Kayapınar İlçe Müdürü Aydın Ak, Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan’a plaket takdim etti. Programa, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Şirine Eronat’a, desteklerinden ötürü Aydın Ak ’a, Eğitim Birsen Başkanı Ramazan Tekdemir’e, okul müdürlerine, programın tertip ve düzenini sağlayan müdür yardımcısı Aslı Perihan Avcı’ ya, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Mahmut Aslanhan, Mehmet İren’e, hocalara ve katkısı olan herkes teşekkür edildi.