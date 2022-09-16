İşitme engelli bireylerin sesi olmak için eğitim alıyorlar
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan işaret dili kursuna katılan vatandaşlar, işitme engellilerin sesi olmak için eğitim alıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan işaret dili kursuna katılan vatandaşlar, işitme engellilerin sesi olmak için eğitim alıyor.
Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar çerçevesinde işaret dilini de ekleyerek işitme engellilere ses oluyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Engelli Şube Müdürlüğü’nde verilen eğitimlere engelli bireylerin yanı sıra vatandaşlar da katılıyor.
İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Nimet Kerimoğlu, işaret dili eğitimin önemli olduğunu ve istatiksel verilere göre 2050 yılında her 10 kişiden birinin işitme engelli olabileceğini söyledi. İşitme engellilerin sesi olmak için 8 yıl önce eğitim vermeye başladığını belirten Kerimoğlu, kendisini tetikleyen şeyin kimsesiz ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların olduğunu aktardı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
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|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
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|10
|9. Kayserispor
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|9
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|6
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|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
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|6
|6
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|5
|5
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|6
|4
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|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0