İşçilere ’Tedirgin olma aşı ol’ çalışması düzenlendi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrika aşı yapmaktan imtina eden personellerini ikna etmek için ’Tedirgin Olma Aşı Ol’ çalışması başlatarak personel için aşı hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

Diyarbakır’dan 18 ülkeye oluklu mukavva ihracatı yapan bir ambalaj fabrikası Covid-19 bulaşıcı hastalıklardan korunmak için tüm fabrika çalışanlarının aşılanması için çalışmalar başlattı. Yaklaşık 250 çalışanı bulunan fabrikada aşı yapmaktan endişelenen personellere yönelik Dr. Muhammet Asena ve Dr. Hakan Akelma tarafından bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirme öncesi açıklama yapan ambalaj fabrikası Genel Müdürü Hasan Yeşil, korona virüs salgınından dolayı birçok yakınını kaybettiğini belirtti. Yeşil, “Aşı olmamak büyük bir vebaldir. Yakınlarımız ve sevdiklerimizi kaybetmek istemiyorsak zamanında aşımızı yapmalıyız. İşletmede çalışan personellerin Covid-19 aşısı olmak istemiyor ve bu konuda endişeleri var. Bu personellerimizi aşıya teşvik etmek ve aşı olmamanın oluşturacağı problemleri anlatmak, bu konuda duymuş oldukları endişeleri bire bir hekimlerimiz ile paylaşmaları için ‘Tedirgin Olma Aşı Ol’ çalışması düzenledik. Organize Sanayi Bölgemizde tüm işletmelerimizin personellerini aşı yaptırmaları için mutlaka ikna etmesi gerektiğine inanıyorum. Aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Gaziyaşargil Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Dr. Muhammet Asena, aşı sonrasında hem yatan hasta hem de ölüm oranlarında ciddi düşüş yaşandığını, aşının normal sayılacak yan etkileri olsa da olumlu yönlerinin çok daha fazla olduğunu bu sebeple herkesin aşı olması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Hakan Akelma ise ağır covid dönemini birebir yaşadığını ve genç yaşlı fark etmeksizin bu virüsten dolayı herkesin tehdit altında olduğunu aktararak aşı yapılması gerektiğini dile getirdi. Personellerden gelen birçok soruyu yanıtlayan Akelma, aynı aileden aşı yapan ve yapmayan vakalar arasında aşı yaptırmış olanların hastalığı çok daha rahat atlattığını dile getirdi.

“Kısırlık iddiaları asılsız”

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aşı oranlarının düşük olmasının nedenlerin başında, kısırlık yapma iddiasının tamimiyle asılsız olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Akelma, aşıdan başka hiç bir çarenin olmadığını ve aşı teknolojisi hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaktan kaynaklandığını söyledi.