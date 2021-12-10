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İşadamı Dengiz’den yatırım ve istihdam seferberliği

İnşaat alanında yaptıkları çalışmalar kadar hayır işlerinde de adından söz ettiren işadamı Hüseyin Dengiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceğini belirtirken, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak için tüm işadamlarına yatırım ve istihdam yapılması çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR 10.12.2021, 10:13
İşadamı Dengiz’den yatırım ve istihdam seferberliği

İnşaat alanında yaptıkları çalışmalar kadar hayır işlerinde de adından söz ettiren işadamı Hüseyin Dengiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceğini belirtirken, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak için tüm işadamlarına yatırım ve istihdam yapılması çağrısında bulundu.

Çok sayıda öğrenciyi de burslu okutan Dengiz, inşaat ve mimari alanlarında yeni projelerle istihdama da ekstra katkılar sunacaklarının müjdesini verdi. Ülkede yaşanan ekonomik buhrana rağmen hem istihdam, hem proje hem de hayır işlerini sürdüren Hüseyin Dengiz yeni projeleriyle istihdama katkı sağlayacağını dile getirdi. Son 6 yıl içersinde ülkenin çeşitli bölgelerinde inşaat alanında çalışmalar yapan Hüseyin Dengiz en büyük amaçlarının bölgenin kalkınması olduğunu belirterek, “2016 yılından bu yana inşaat sektöründeyim. İnşaat sektöründe dikkatimi en çok çeken şey yapı kaliteleri oldu. Bu anlamda bizzat takip ettiğim çalışmalarımızda ilkesel olarak duruşumuz hakkaniyetli çalışmaya karşılık cüzzi bir kazanımdır. Zira bu sektör manipülasyonlara ve iyi niyetli olmayan girişimlere çok açık bir sektördür. Bu nedenle hakkaniyetli yapılar yaparak kalitemizden ödün vermeden çalışmalar sunmaya devam edeceğim. Tükiye’nin birçok vilayetinde, İstanbul, Bursa ve daha birçok ilimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede kaliteli ve aynı ölçekte sağlıklı yapıları yapmayı kendimize şiar edindik. Bunun yanı sıra yaptığımız her bir çalışmanın fizibiletesini yaparken istihdama katkı sunmak içinde enteğre oluyoruz” dedi.

İnşaat alanında yeni bir dizayn ve model

İnşaat alanında örnek olarak yapılara bir dizayn ve model getirdiklerini de sözlerine ekleyen İşadamı Dengiz; "Günümüzde insanlar daha fazla para kazanmak adına belli malzemeleri kısıyor, belli malzemelerden feragat ediyor. İnşaat sektöründe kullandığımız malzemelerde öyle bir dönemdeyiz ki, sabah ve akşam fiyatlar anlık değişiyor. Bütün malzemelerde fiyatlar anlık olarak değişim gösterebiliyor. Bu bizde tek değil Türkiye genelininin tümünde böyle sabah, öğlen ve akşam fiyatlar anlık değişebiliyor. Biz buna paralel olarak Diyarbakır’da şuan kendi el emeğimizle üretilen taşlarımızı kullanıyoruz. Dışarıdan ürün seçmiyoruz, istemiyoruz, malzemeleri dışarıdan getirmek istemiyoruz. Malzemeleri dışarıdan almak yerine Diyarbakır’dan temin ediyoruz bunları da bölgemizde olan bazalt taşları, eski tarihi süs taşları kullanımına önem veriyoruz. Birazda nostalji yaşatmak için ve bütçemizin paramızın kendi memleketimizin içerisinde kalması adına ve şuanda vatandaşlarımızın daha faydalanması adına inşaat sektörümüzde projelerimizi böyle oluşturuyoruz" diye konuştu.

“Kaliteli bir mimari ile kaliteli ürünleri birleştiriyoruz”

Kaliteli bir mimari ile kaliteli ürünleri birleştirerek uzun yıllara meydan okuyacak sağlıklı yapılar oluşturduklarını da anlatan işadamı Hüseyin Dengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çok kaliteli bir mimari ile çok kaliteli ürünleri birleştirerek maliyetten kaçmadan ve kısmadan uzun yıllara meydan okuyacak sağlıklı yapılarla her alanda belki az kar edebiliriz ama hizmetimizi sınırsız yapacağız. Bizim inşaatlarımızda kar marjımız düşüktür, fakat içimiz çok rahattır. Bu anlamda vatandaşlarımıza da destek olabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Şuan Sur’da yeni bir işimiz var, şuan çalışmalarımız oraya yönelik. Bizim bir diğer özelliğimizde sadece inşaat yapmak değil, şehrimize yönelik istihdam alanları da oluşturmaktır. İnsanlar evine ekmek götürebilsin diye bünyemizde sürekli bir çalışma formatı içerisindeyiz. Şuanda firmamızda çalışan yani istihdam edilen insan sayısı ortalama 70 kişi ve biz bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkaracağız ve bu istihdamımız şuan için sadece bir inşaat sektörümüzde. İnşaatlarımız arttığı zaman bu sayı 250-300’ü aşacaktır. Hedefimiz daha çok istihdam alanı oluşturmaktır".

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