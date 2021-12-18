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İşadamı Dengiz, öncelikli hedeflerinin kalite olduğunu açıkladı

Diyarbakır’da ve bölgede sürekli büyüyen inşaat sektöründe kısa zamanda adından söz ettiren İşadamı Hüseyin Dengiz, kendilerini tercih edenlere güven ve kaliteyi bir arada sunarak sektörde önemli bir boşluğu doldurduklarını söyledi. İnşaat sektöründe etkili olmak için yeniliklere öncülük edip sonrasında bu yeniliği iş akışına entegre etmeyi planladıklarını belirten İşadamı Dengiz, "İlk önce güven ve kaliteli iş, kaliteli iş yapıp az kazanmak. Şuan bütün hedeflerimiz bunun üzerinde" dedi.

DİYARBAKIR 18.12.2021, 14:34
İşadamı Dengiz, öncelikli hedeflerinin kalite olduğunu açıkladı

Diyarbakır’da ve bölgede sürekli büyüyen inşaat sektöründe kısa zamanda adından söz ettiren İşadamı Hüseyin Dengiz, kendilerini tercih edenlere güven ve kaliteyi bir arada sunarak sektörde önemli bir boşluğu doldurduklarını söyledi. İnşaat sektöründe etkili olmak için yeniliklere öncülük edip sonrasında bu yeniliği iş akışına entegre etmeyi planladıklarını belirten İşadamı Dengiz, "İlk önce güven ve kaliteli iş, kaliteli iş yapıp az kazanmak. Şuan bütün hedeflerimiz bunun üzerinde" dedi.

İnşaat sektörüne atılım yaptıkları dönemden bu yana kaliteli ve güven dolu bir çok işe imza atan İşadamı Hüseyin Dengiz, kısa sürede bir çok firmanın aranan ismi olmayı başardı. Başarı grafiklerinin ve trentlerinin hızla artmasının nedeninin sağlam bir alt yapı ve güvene dayalı olduğunu belirten İşadamı Dengiz "İlk önce güven ve kaliteli iş, kaliteli iş yapıp az kazanmak. Şuan bütün hedeflerimiz bunun üzerinde. Biz 2016 yılında bu sektöre girdiğimiz zaman daha komşularımız bile bizi tanımıyordu. Ama sağlam bir yapı güvenli bir kişiliğimiz ile isim kazanarak bu seviyeye geldik. Yaptığımız iş bizim kartvizitimizi ortaya koydu, yaptığımız iş bizim kalitemizi ortaya koydu, yaptığımız iş bizim vicdanımızı ortaya koydu. Para kazanmak uğruna insanları aldatmak veya yanlış şeyler yapmak yerine daha kaliteli, daha sağlam ve daha özenli işler yaparak bundan biraz daha kardan feragat ederek piyasada kalıcı bir yer almaya çalıştık ve bunu başardık. Şuanda Sur ilçemizde yeni bir çalışmaya başladık. 3 mühendisimiz ile yapmaya çalıştığımız 30 ultra lüks dubleks konut çalışmamız var. Bu çalışmamızı adeta sanat eseri titizliği ile sağlamlık ve kaliteyi birleştirerek yeni jenerasyona aktarmayı hedefliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sayesinde istihdama da ciddi manada katkılar sunmaya da özen gösteriyoruz. Her bir çalışmamız en az 40 - 50 insanımıza da istihdam olanağı sağlamaktadır ki tabi sayı artabiliyor. Dönem, dönem bu sayı 200’ün üzerini de bulmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde piyasada ciddi bir sürkülasyon ile birlikte bir kıyaslama atmosferi de oluşuyor" diye konuştu.

"Ciddi projeler hazırlıyoruz"

Piyasadaki dalgalanmaların yerini sakin bir havaya bırakmasının ardından planlamış oldukları bir çok projeyi de hayata geçireceklerini belirten Dengiz, "Şuanda yaşanan piyasalardaki istikrarsızlık bizim de daha temkinli hareket etmemize sebep oluyor. Yakın bir zamanda piyasalardaki bu dalgalanmaların durulması durumunda çok ciddi projeleri hayata geçirme hazırlığı içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte projelerimiz arasında şaşkınlık oluşturacak ve görselliğiyle de olağanüstü beğeni alacak projemiz olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yatırım merkezi olarak Diyarbakır’ı tercih ediyoruz"

Çalışmalarında kullandıkları malzemeleri genel olarak nerede faaliyet gösteriyorlarsa o bölgenin yerel dinamiklerden tercih ettiklerini de sözlerine ekleyen İşadamı Hüseyin Dengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin neresinde çalışma yaparsak yapalım yatırım merkezimizi genelde Diyarbakır olarak kullanıyoruz, personellerimizi Diyarbakır’dan temin etmeye çalışıyoruz, malzemelerimizin bir çoğunu yine yerel dinamiklerden karşılamaya çalışıyoruz. Biz bu inşaat sektörüne girince öyle bir karar aldık. Bunu bölge içinde yapıyoruz. Örneğin Mardin’de işimiz var bizler Mardin’deki yerel malzemeyi kullanıyoruz o ilin özel olan malzemelerini kullanıyoruz ki yaptığımız iş o ile özgü ve özel olsun. O para o ilde dönsün ve o il ekonomik olarak canlansın. Eğer bu ekonomik canlanmada bizimde katkımız olursa ne mutlu bize. Bu, Mardin ilimiz için de geçerlidir, Şanlıurfa ilimiz için de geçerlidir, Bingöl, Bitlis, Batman illerimiz için de geçerlidir. Herkes iş yaptığı yerin dinamiklerinden faydalanırsa bölge olarak ekonomide kalkınma sağlanabilinir. Bu sadece bölge için değil 81 ilimizdeki tüm işadamlarımız aynı şekilde davranırsa ülke olarak ekonomide şahlanırız".

Öte yandan yaptıkları tüm çalışmaları başından sonuna kadar sürekli olarak yerinde inceleyip ve takip ettiklerini de belirten İşadamı Dengiz, "Birde bunun yanı sıra yaptığımız çalışmaları bizzat yerinde inceliyorum, takip ediyorum, tespit ediyorum ve analiz ediyorum. Yaptığımız bütün inşaat işlerinde ben gidip kontrol etmezsem, taşından, boyasından, duvarından, dış cephesine kadar kendim kontrol edip imzasını atmadan o işi başlatmıyorum. Bir işi sağlam teslim etmek için önce kendim kontrolleri yaparım. Sağlamlığına onay verirsem o işi bitmiş sayarım ancak en ufak bir hata bile görürsem o işi baştan tekrar yapmayı tercih ederim. Önce benim gönlüm rahat etmeli ki ben o gönül rahatlığı ve özgüven ile yaptığım işi insanlara teslim edebileyim. Aksi taktirde bir insanın içine yaptığı iş sinmiyorsa o iş hiç bir zaman için kabul edilemez. İnşaat sektöründe ufağından büyüğüne kadar fark etmez, binada olsa, villada olsa, okulda olsa sanki içinde ben yaşayacakmışım gibi kendim kontrol eder öyle teslim ederim. Böylecede kısa zamanda insanlarımızın tevecühüne mazhar olmayı başarıyoruz" dedi.

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