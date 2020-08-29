İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması

Diyarbakırlı işadamı Battal Aldudak, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfinin bir dönüşüm hikayesi olabileceğini söyledi.

İşadamı Battal Aldudak, Türkiye’nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkat çekerek, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aldudak, “Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların ana kaynağı uzunca zamandır yalnızca pandemi sonrası küresel dengesizlikler nedeniyle değil, aynı zamanda bunlardan en önemlilerinden biri olan enerji bağımlılığı ve yüksek enerji maliyetleri, ihracatın genellikle ithalatı aştığı kriz dönemleri dışında cari işlemler dengesinin açık vermesine neden oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya’nın Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklaması beklenen 800 milyar metreküpün altında da olsa büyük memnuniyetle karşılandı. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı olamaz, bu keşif Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak. Doğalgaz keşfinin ülkedeki diğer yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında önemli rol oynayacak, keşif maden sektörünü de önemli derece etkileyecek. Çeşitli mühendisler tarafından yapılan teknik açıklamalara çok hakim değiliz ancak gazın net miktarı, çıkarılmaya uygun olup olmadığı ve ne kadarlık bir maliyetle çıkartılma işleminin yapılacağı daha sonraki çalışmalarla netleşeceği için bu açıklanan rezerv miktarı revize edilebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediğine göre doğalgaz arama çalışmaları Akdeniz’de ve de yurdun çeşitli yerlerinde denizden ve karadan devam ediyor ve önümüzdeki dönemde daha fazla doğalgaz bulunması söz konusu olabilir. Türkiye’nin kurtuluşu yer altı kaynaklarından geçiyor, bulunan yeni rezervle ilgili hedef doğalgazın önümüzdeki dönemlerde kullanıma sunulur hale gelmesi” dedi.