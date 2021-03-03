İş kadınından örnek davranış: Düzensiz göçmenlere yemek dağıttı

Diyarbakır’da yaşayan iş kadını Melike Balkın Karakaya, ülkelerindeki olumsuzluklardan kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen ve sokakta yaşayan düzensiz göçmenlere yiyecek dağıttı.

İnsan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen düzensiz göçmenler, şehirlerarası otobüs terminalinin bahçesinde kalıyor. Güvenlik güçleri tarafından birçok defa alınan ve ülkelerine gönderilmelerine rağmen her defasında farklı şekillerle tekrar Türkiye’nin yolunu tutan düzensiz göçmenlerin durumunu gören hayırsever iş kadını Karakaya, zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren düzensiz göçmenlere yiyecek ikramında bulundu.

Kaçak yollarla gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmının Diyarbakır’da hayatlarını sürdürdüğünü ifade eden Melike Balkın Karakaya, “Göçmenlerin durumları gerçekten çok zor. Son derece güç koşullarda yaşamaya çalışıyorlar. Göçmenlerin içinde bulundukları duruma kayıtsız kalmak istemedim ve kendilerine yiyecek getirdim. Böylesi önemli bir konuda, hepimize görevler düşüyor. Bunun yanı sıra, maske dağıtımı da yaptık. Ara, ara göçmen kardeşlerimize bu yönde yardımlarımız olacak” dedi.