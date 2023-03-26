İş kadını Atik: “Milletvekili adayları vatandaşı temsil etmeli”

Diyarbakırlı iş kadını Emel Uslu Atik, ülkede artık yanlış seçilmiş tek bir milletvekili bile olmaması gerektiğini belirterek, “Siyasi partilerde aday adaylığı sürecinin ardından başlayacak olan aday belirlemelerinde hatır gönül kayırma olmamalı’’ dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, parti mutfaklarında ise milletvekilliği adaylığı yoğunluğu yaşanıyor. Siyasi partilerin aday belirlemede milletini ve ülkesini temsil edebilecek düzeyde adayların belirlenmesi gerektiğini söyleyen Emel Uslu Atik Eğitim ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) Başkanı iş kadını Emel Uslu Atik, iki lafı bir araya getiremeyenleri tercih etmemekte fayda olduğunu, kendini bile ifade edemeyen aday veya aday adayı, milletin düşüncesini, ihtiyacını ulusal ve uluslararası platformlarda da ifade edemeyeceğini dile getirdi.

Ülke için çalışacak, dertlenecek, nefer olacak, hizmet bilincinde olacak ve hizmet edecek adaylara ihtiyacı olduğunu kaydeden Atik, “Milletini ve bölgesini gösteriş olarak değil, gönülden sevecek akıllı, vicdanlı, çalışkan, yorulmayan, enerjisi bitmeyen, hesap verebilen, milletini ve ülkesini temsil edebilecek düzeyde vekillere ihtiyacımız var” dedi.

Seçmen artık sırf kendi hayatını değiştirmek için aday adaylığına başvuru yapanları istemediğini aktaran Atik, “Seçmen için vekilin kim olacağı yetkinliği, şahsiyeti, iletişim becerisi, yeniliğe açık olup olmaması her konuda vatandaşlar tarafından sorgulamaktadır. Kendi çıkarları için aday adayı olup, ‘’Kazanamasam bile adım bundan sonra milletvekili aday adayı olarak geçer” düşüncesiyle aday gösterilenlerin karşılığı seçmende yoktur. Milletvekili makamının bir meslek olmadığının bilinci, bu makamın aslında bir sorumluluk olduğunu bilen ve bu görev bilinci ile hareket eden milletvekillerine ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.