banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter Trump'a tüm kapıları kapattı
Twitter Trump'a tüm kapıları kapattı
10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor
10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor
Çinli Tianwen-1, yörüngeye girdi; peki yüzeye inebilececek mi?
Çinli Tianwen-1, yörüngeye girdi; peki yüzeye inebilececek mi?
Ahmet Hakan:
Ahmet Hakan: "Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir"

İpek kozasının yüzde 60’ı Kulp’ta üretiliyor

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantısı için gittiği Kulp’ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

DİYARBAKIR 11.02.2021, 12:33
2
İpek kozasının yüzde 60’ı Kulp’ta üretiliyor

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantısı için gittiği Kulp’ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Tüm ilçelerde sırasıyla değerlendirme toplantıları yapan Vali Karaloğlu toplantılarına Kulp’ta devam etti. Değerlendirme toplantısı öncesi içme suyu arıtma tesisi, ipek iplik fabrikası ve Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi ile kara şehitliğinde bir dizi incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, kaymakamlık, Zeyrek Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti, esnafların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

İlk ziyaretini Zeyrek Jandarma Karakoluna gerçekleştiren Vali Karaloğlu, görevi başındaki Mehmetçiklerle sohbet etti. Ardından Vali Karaloğlu içme suyu arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu. Sonrasında Vali Karaloğlu, heyelan bakımından riskli bir bölge olan Kulp’ta heyelana yönelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ağaçlı Mahallesindeki ipek iplik üretim tesisini gezen Vali Karaloğlu, üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada çalışanlarla da bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu basına değerlendirmelerde bulundu.

“İpek kozasının yüzde 60’ı Kulp’ta Üretiliyor”

Vali Karaloğlu, Türkiye’de ipek kozacılığının en kapasiteli tesisinin Kulp’ta olduğunu söyledi. Türkiye’de ipek kozasının yüzde 60’ının Kulp’ta üretildiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, ilçede koza üretiminin iplik ve kumaşa dönüştürülmesine kadar bütün aşamaların yapılabildiğini de sözlerine ekledi. Vali Karaloğlu, “Amacımız, Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek. Bu sene vatandaşımız Kulp’ta 5 milyon lira civarında ipek kozacılığından para kazandı. Amacımız hem koza üretimini artırmak hem de koza tarımıyla uğraşan çiftçi sayısını artırmak. Ürünleri modaya daha uygun hale getirerek, ipek kozasını, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Diyarbakır’da, Kulp’ta üretmek istiyoruz” dedi.

Vali Karaloğlu, daha sonra ilçe merkezinde bulunan Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu. İpek dokuma, el sanatları kursları ve dokuma atölyelerini tek tek gezen Vali Karaloğlu, kadınlara verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Karaloğlu, Kara Şehitliği, Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komando Taburu ile İlçe Emniyet Amirliğine de birer ziyaret gerçekleştirdi.

Kulp ziyaretinde esnaflarla da bir araya gelen Vali Karaloğlu, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

İncelemelerinin ardından Vali Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen ilçe değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Yapılan toplantı sonrası basına değerlendirmelerde bulunan Vali Karaloğlu, ipek böcekçiliğiyle ilgili olarak üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Konuşmasında Kulp’un deprem, heyelan gibi afetler bakımından yüksek risk taşıyan bir ilçe olduğuna değinen Vali Karaloğlu, konuyla ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaları dile getirdi. İlçe merkezindeki bulanık su problemini de yıl içinde çözeceklerini ifade eden Vali Karaloğlu, gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerden bahsederek özellikle Kadın İstihdam ve Yaşam Merkeziyle ilgili olarak memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sosyal kart en kısa zamanda dağıtılmaya başlanacak

Esnafların pandemi sürecinde yaşadığı problemlere yönelik olarak daha önce verilen desteklere ek olarak çalışanlara da gıda desteğinde bulunulacağını aktaran Vali Karaloğlu, bu süreci hep beraber aşacaklarını belirtti. Kaymakamlık binası için Bakanlıktan onay alındığı müjdesini de veren Vali Karaloğlu, binanın yenileceğini ifade etti. Vali Münir Karaloğlu konuşmasında sosyal alanlar, peyzaj çalışmaları, gençlik ve spor hizmetleri ile yol yapım çalışmalarından da bahsederek gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Sözlerinin sonunda, sosyal karta da değinen Vali Karaloğlu, kartın amacı ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdikten sonra Kulp’ta da en kısa zamanda sosyal kartların dağıtımına başlanacağını söyledi.

Vali Karaloğlu’na Kulp’taki temaslarında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet ile kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16