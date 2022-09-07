İlk çocuklarından sonra 14 yıllık evlat hasreti ikinci kez son bulacak

Diyarbakır’da 15 yıl önce evlenen Bircan ve İlhak çifti, ilk bebeklerinden sonra 14 yıl boyunca evlat hasreti çekti. İkinci çocukları için müjdeyi alan çift, bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Diyarbakır’da yaşayan Bircan ve İlhak Yiğit çifti 15 yıl önce dünya evine girdi. İlk yıl bir kız çocukları olan çift, bebeklerine kardeş yapmak için 14 yıldır doğal yollarla deneme yapmasına rağmen sonuç alamadı. Çift, ikinci çocuk için birçok tüp bebek ve ilaç tedavisi gördü. Tedaviler olumsuz sonuçlanınca Yiğit çifti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Rahim ağzı kanseri nedeniyle de 7 yıldır tedavi gören hasta, yumurta tembelliği nedeniyle PRP, fitoterapi ve akupunktur tedavileri gördükten sonra müjdeyi aldı. Gebelik kesesini gören çift, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.