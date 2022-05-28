İleri ailesinin mutlu günü

Diyarbakır’ın tanınmış ailelerinden Turgut İleri, hayatını Berna Akıncı ile birleştirerek dünya evine girdi.

Diyarbakır’ın tanınmış saygın ailelerinden İlyas İleri’nin yeğeni Turgut İleri, hayatını Berna Akıncı ile birleştirerek dünya evine girdi. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, Vali yardımcısı Ömer Coşkun, eski Tarım ve Orman Bakanı AK Parti Diyarbakır milletvekilli Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kayapınar İlçe Kaymakamı Arif Karaman, Yenişehir İlçe Kaymakamı Murat Beşikci, Bismil İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, STK temsilcileri, iş insanları, aile fertleri ve 2 bine yakın davetli katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Nikah törenine katılan davetliler, damat ile gelinin nikah salonuna girişini ayakta alkışladı. Nikah memurunun, Berna Akıncı’ya, Turgut İleri’yi eş olarak kabul ediyor musun? Sorusuna ‘evet’, cevabı verdi. Nikah memurunun Turgut İleri’ye, Berna Akıncı’yı eş olarak kabul ediyor musun? Sorusuna ‘evet’, cevabı vermesiyle genç çiftin nikahı şahitler, Vali Ali İhsan Su, vekiller Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, amca İlyas İleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman huzurunda kıyıldı.

Alkışlar eşliğinde nikahın kıyılmasından sonra genç çifte evlilik cüzdanını Mehdi Eker verirken, Vali Su, genç çifte, 3 “S” deyip, sevgi, saygı ve sabır tavsiyesinde bulundu.

Takı törenin olmadığı, mütevazı düğün töreni, Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayıp, Mevlit yemeğinin verilmesi ve ilahilerin okunmasıyla son buldu.