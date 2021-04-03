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Huder Başkanını seçti

Hukuki Araştırmalar Derneği Diyarbakır Şubesi kongresinde Avukat Mehmet Sıddık Demir yeniden şube başkanı seçildi.

DİYARBAKIR 03.04.2021, 18:34
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Huder Başkanını seçti

Hukuki Araştırmalar Derneği Diyarbakır Şubesi kongresinde Avukat Mehmet Sıddık Demir yeniden şube başkanı seçildi.

Genel kurula katılanların oy birliğiyle seçilen Av. Demir yaptığı teşekkür konuşmasında; Huder’in hukuk ve adalet sistemini gelişmesinde katkıda bulunduğunu, bunun için hükümete tavsiye ve önerilerde bulunduğunu belirtti. Huder Diyarbakır şubesinin önceden yapmış olduğu eğitim çalışmalarına devam edileceğini belirten Av. Demir, bu eğitim seminerlerine Huder üyesi olmayan hukukçuların katıldığını ve hukuk seminerlerinin tüm hukukçulara açık olduğunu belirtti. Gündemdeki insan hakları eylem planına da değinen Av. Demir, hükümetin yaptığı bu çalışmaların iyi şeyler getireceğine, hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti. Demir, ayrıca bu reformların uygulamasının ve hayata geçirilmesinin takipçisi olacağını belirtti.
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