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Hazro’da cami, taziye evi ve okul bahçelerine döşenen parke taşı çalışmalarında sona gelindi
Diyarbakır’ın Hazro İlçe Belediyesince kırsal mahallelerin tamamındaki cami, taziye evi ve okulların bahçelerine parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindi.
DİYARBAKIR 21.12.2020, 15:57
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Diyarbakır’ın Hazro İlçe Belediyesince kırsal mahallelerin tamamındaki cami, taziye evi ve okulların bahçelerine parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindi.
Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’ın talimatı kapsamında harekete geçen belediye ekipleri, kırsal mahallelerde parke taşı çalışması başlattı. Bu kapsamda kırsal mahallelerde bulunan cami, taziye evi ve okul bahçelerine parke taşı döşendi. Geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışmalar kapsamında ilçedeki cami, taziye evi ve okul bahçelerinin yüzde 95’inde parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.Konu ile ilgili bilgi veren Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cami, taziye evi ve okul bahçelerini parke taşı ile döşediklerini söyledi. Kaymakam Vardar, “Hazro’nun kırsal mahallelerindeki bazı köylerde cami, taziye evi ve okul bahçeleri parke taşıyla döşendi. Toplamda 37 bin metrekare parke taşı döşeniyor. İşin yüzde 95’ini tamamladık. Toplam 947 bin 200 lira maliyeti var bu çalışmamızın. İlçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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