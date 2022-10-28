Hayırseverler destek verdi 246 ihtiyaç sahibine mont ve bot desteği sağlandı

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesinde görevli koruma güvenlik personeli Mehmet Turgut Tayuzak, hayırseverlerin desteğiyle Silvan ilçesinde ihtiyaç sahibi 246 öğrenciye mont ve bot desteğinde bulunuldu.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 4 okulla iletişimde olan Tayuzak, okullarda eğitim gören ve ihtiyaç sahibi 246 öğrenci listesini hazırlayarak İyiliğe Koşanlar Platformundan Reyhan Gündüz’e çağrıda bulundu. Gönüllüler Reyhan Gündüz ve Alican Macit, Tayuzak’tan ihtiyaç listesini alarak gerekli mont ve bot desteğini sağladı. Hazırlanan paketler Diyarbakır’a gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Platform gönüllüsü Reyhan Gündüz, "Bizim periyodik olarak yardım gönderdiğimiz ve temasta olduğumuz diğer şehirlerdeki okullara yardımlarımızı ulaştırdık. Kış mevsiminde bot, mont ve kışlık giysi desteği verdiğimiz okullarımıza kırtasiye yardımları da ulaştırdık. Türkiye’nin en batısından, doğusuna kadar ulaşmamızı sağlayan destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.