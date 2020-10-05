Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
DİYARBAKIRLI HAYIRSEVER İŞ ADAMI ALİ İHSAN ELBEY, HANİ İLE DİCLE İLÇELERİ ARASINDA KENDİ İMKANLARIYLA YENİ BİR YOL YAPIYOR.
Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Ali İhsan Elbey, Hani ile Dicle ilçeleri arasında kendi imkanlarıyla yeni bir yol yapıyor.
Hanili Elbey, Hani ve Dicle arasındaki 8 kilometrelik yolun yapımını üstlendi. Hani’nin Kuyular Mahallesi ile Dicle’nin Kelekçi Mahallesi arasında yapılacak yol için çalışmalara başlandı. Yolun medeniyet olduğunu belirten Elbey, "Medeniyetin içinde kültür, örf ve adet, ticaret de vardır. Biz Hanili iş adamı olarak ölmüşlerimizin hayrına kendi imkanlarımızla böyle bir yol çalışmasına başladık. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapacağımız yeni yol, yaklaşık olarak 8 kilometre. Hani’nin Kuyular ve Dicle’nin Kelekçi mahalleleri arasında yapılacak olan bu yol, her iki mahalleli tarafından sevinçle karşılandı. Dağlık ve engebeli arazi şartlarında 15 gün önce yapımına başladığımız yeni yol bittiğinde, Elazığ’ın Palu ilçesiyle Dicle ve Hani arasında da yeni bir ulaşım alternatifi olacak. Amacımız yeni yapacağımız bu yolla, Dicle ve Hani arasında ezelden beri var olan kültürel ve ticari bağları güçlendirmektir" dedi.
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