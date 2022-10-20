Hayırsever iş adamı Raif Türk hayatını kaybetti

Diyarbakır’da madencilik sektörünün gelişmesinde önemli rolü bulunan ve kentin hayırsever iş adamlarından olan Raif Türk, hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da yaptığı hayır işleri ile tanınan ve en son Bağlar ilçesinde bir okul yaparak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayan iş insanı Raif Türk’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Daha önce karaciğer yetmezliği tedavisi gören Türk, Ankara’da özel bir hastanede kalp kapakçığı ameliyatı olurken hayata gözlerini yumdu. Raif Türk’ün naaşının bugün ikindi namazından sonra Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verileceğinin beklendiği belirtildi.