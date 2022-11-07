Havaların soğumasıyla Bağlar ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, Mart ayında başladığı 2022 yılı asfaltlama çalışmalarını, havaların soğumaya başlaması üzerine tamamladı.

Bağlar Belediyesi, tamamlanan 2022 yılı asfaltlama çalışmalarında 12 merkez mahalle ve bazı kırsal yerleşim yerlerinin asfalt alt yapı ve üst yapısını yeniledi. Uzun yıllar yenilenmediği için tahrip olan birçok cadde ve sokak yenilenirken, yeni cadde ve sokaklar da ilk kez asfaltlandı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 4 yılda 610 bin asfaltlama işlemi gerçekleştirilirken, belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunmayan kamu kurumları ve toplumsal hizmet veren kuruluşlara ait alanlar da asfaltlandığı belirtildi.

’Gönül, Sosyal ve Hizmet Belediyeciliği’ düşüncesini yaşamın her alanında insanlara dokunarak etkin kılmaya çalıştıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin kaynaklarını ilçe halkına hizmet etmek için seferber ettiklerini kaydetti. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da asfaltlama ihtiyacı olan bölgelerde gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Beyoğlu, "Merkez mahallelerimizin yanı sıra kırsal kesimde de bu hizmeti yerine getirdik. 4 yılda toplam 610 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirdik. İhtiyacı olan kurum ve kuruluşlara da destek olduk. Bunlar arasında halka hizmet eden kamu kurumları ve eğitim kurumları da var. Biz hizmeti sadece kendi ilçemizle sınırlı görmüyoruz. Bizim için önemli olan şehrimizin, bölgemizin ve halkımızın huzurlu olmasıdır” dedi.