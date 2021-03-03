Harkov Karazin Üniversitesi Türkiye’deki öğrencileri bekliyor

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’nın Harkov şehrinde bulunan Harkov Karazin Üniversitesinin eğitim konusunda kendini kanıtladığını, bu nedenle Türkiye’deki öğrencilerin gönül rahatlığıyla bu üniversitede eğitim görebileceğini söyledi.

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Dalmış, Harkov Karazin Üniversitesi ile ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin istedikleri takdirde Ukrayna’da bulunan üniversiteler sayesinde çok daha iyi bir eğitim alma şansına erişebileceğini kaydeden Dalmış, Harkov Karazin Üniversitesinin dünyadaki en iyi bin üniversite içerisinde bulunmasından dolayı son derece değerli olduğunu ifade etti. Dalmış, “Yurtdışında üniversite okumak istiyor olabilirsiniz. Ancak, bu konuda size rehberlik edecek bir kurum ile çalışmanız gerekiyor. Rimena Yurtdışı Eğitim olarak istediğiniz okul ve bölüm seçiminden tutun da kalacağınız yer, ulaşım imkanlarınız ve daha birçok konuda size danışmanlık yapıyoruz. Bir başka deyişle, üniversite kayıt işlemlerinizde size yardımcı oluyoruz. Her zaman güvenilir bir hizmet ile yanınızda hissedebilirsiniz. Harkov Karazin Üniversitesi Ukrayna’nın Harkov şehrinde bulunuyor. 1805 yılından bu yana eğitim faaliyetlerine devam eden üniversitenin eğitim konusunda kendisini kanıtladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu üniversite, UNESCO tarafından tescil edilmiş bir kurumdur. Üniversitenin yaklaşık 8 bin öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerin 2 bini yurtdışından gelen öğrenciler. Bu sayede, kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Çünkü üniversitenin dörtte birlik kısmı, sizin gibi başka ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler. Tıp okumak istiyorsanız tercihiniz kesinlikle Harkov Karazin Üniversitesi olmalı. Takdir edersiniz ki ülkemizde tıp fakültesini kazanmak oldukça zor. Ancak, Bologna eğitim sistemi üzerine kurulan bu okul, hayallerinize kavuşarak doktor olmanızı mümkün kılıyor. Harkov Karazin Üniversitesinde tıp dışında eczacılık, biyoteknoloji, sağlık işletmeciliği, laboratuvar, kozmetik, analitik kimya gibi bölümler de bulunuyor. Sağlık alanına ilginiz varsa tercihiniz kesinlikle bu üniversite olmalı. Ancak, başvuru yapmadan önce hangi bölümü okumak istediğinize karar vermelisiniz. Son olarak, bu üniversiteden almış olduğunuz diploma dünyaca tanınmış bir üniversitedir. Şu an ilk bin üniversite arasındadır. Harkov Karazin Üniversitesi kayıt aşamasından Biz Rimena Yurtdışı Eğitim olarak bize danışabilirsiniz” dedi.