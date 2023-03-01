Hani’den Adıyaman’daki depremzede çocuklara 6 bin oyuncak

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden büyük hasar gören Adıyaman’daki depremzede çocuklara oyuncak gönderdi.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasara uğrayan Adıyaman’a, Hani Belediyesi’nden depremzede çocuklar için 6 bin oyuncak yardımı yapıldı.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale’nin talimatıyla depremden etkilenen Adıyamanlı çocuklar için 6 bin adet oyuncak gönderildi. Belediye personellerinin de katkı sunarak toplanan oyuncaklar, üzerinde “Yanınızdayız” yazılı pankartın asılı olduğu araçla Adıyaman’a götürülerek, depremzede çocuklara teslim etti.