Hani’de Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesi tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesini tamamladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantıları kapsamında gittiği Hani’de, halk arasında kimi rivayetlere göre Şeyh Abdulkadir Geylani’nin torunu kimi rivayetlere göre ise burada şehit olan bir komutan olduğu söylenen ve uzun yıllardır bakımsız olan Pir Aziz türbesinin vatandaşın ziyaretini daha rahat yapabilecek şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçeye bağlı Kuyular Mahallesi Piraziz Dağlarında yüksek bir tepede bulunan binlerce vatandaşın ziyaret ettiği türbeyle ilgili çevre düzenleme ve peyzaj projesi hazırladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, proje kapsamında Pir Aziz türbesinin zeminine 4 bin 875 metrekare kilitli parke ve 500 mtül bordür serdi. Ekipler, türbeyi ziyarete gelen vatandaşların, dinlenebilecekleri ahşap oturma grupları ve çardaklar, çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için de oyun grupları yerleştirerek çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesin ekipleri, barındırdığı tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri büyüleyen kentin inanç turizmi açısından önemli mekanlarından Lice’deki Ashab-ı Kehf mağarasının düzenlemesi ile Eğil peygamber kabirleri ile tarihi Asur kalesi arasında yapılacak olan yürüyüş yolunun çalışmalarına ise devam ediyor.