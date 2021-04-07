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Hani’de öğretmenevinin yapımı için çalışmalara başlandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, 60 yataklı öğretmenevinin yapılması için çalışmalara başlandı.

DİYARBAKIR 07.04.2021, 15:39
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Hani’de öğretmenevinin yapımı için çalışmalara başlandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, 60 yataklı öğretmenevinin yapılması için çalışmalara başlandı.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla ilçelerinde bir ilke imza atacaklarını söyledi. Lale, “Bakanımız, bizim talebimiz üzerine 60 yataklı ve tam donanımlı Hani Öğretmenevinin yapımı için gerekli talimatları verdi. Kısa sürede ihalesi yapılacak öğretmenevimiz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu vesileyle Bakanımız Ziya Selçuk’a çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu talebimizin hayata geçmesinde büyük destekleri olan Valimiz Münir Karaloğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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