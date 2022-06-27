Hani ilçesinde atıksu arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yapımı devam eden Hani Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar hız kazandı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerinde çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ’nin İLBANK ile “İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi” (SUKAP) çerçevesinde ortaklaşa inşa ettiği Hani Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar hız kazandı. Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tesiste bypass odası, çamur susuzlaştırma, blower odası, çökertme havuzu, aerobik havuzu, jeneratör odası ve idari bina yer alacak. Tesisin bin 183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattını tamamlayan ekipler, çamur susuzlaştırma, blower odası, çökertme havuzu ve aerobik havuzlarda çalışmalarına devam ediyor.

İnşa işlemleri dışında ekipler, yakın zamanda tesiste elektrik ve mekanik çalışmaların da startını verecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek altyapı ve sağlıklı çevre konusunda inşa ettikleri atıksu arıtma tesisinin Hani ilçesi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Atıksu bertarafının önemine vurgu yapan Tutşi, ilçelerde inşa ettikleri tesislerle yer altı ve tatlı su kaynakları dışında halk sağlığını da korumuş olduklarının altını çizdi. Bismil’de inşa ettikleri ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin tamamlandığını ve test aşamalarının başladığını belirten Tutşi, Hani Atıksu Arıtma Tesisini de yılsonunda tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Tutşi, tesisin hizmete girmesiyle ilçenin altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini kaydetti.

İlçede daha önce atık suların Daban Deresi’ne gelişi güzel şekilde deşarj edildiğini ifade eden Tutşi, yeni inşa edecekleri bin 183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı sayesinde atıksuların temizlenerek dereye deşarj edileceğini kaydetti.