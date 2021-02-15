Hani Belediye Başkanı Lale, yaşlı ve yetimleri ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı ‘Yetimlerimize sahip çıkıyoruz’ paylaşımı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bir süredir ziyaret programlarını askıya alan Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale’yi harekete geçirdi. Başkan Lale, yetim ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, pandemi öncesi yetim ve yaşlılara yönelik ziyaretleri aksatmadan gerçekleştirdiğini, ancak alınan tedbirler nedeniyle bu tür programları ertelediğini hatırlattı. Vali Münir Karaloğlu’nun geçen hafta sosyal hesaplarından yaptığı ‘Diyarbakır, yetimlerine sahip çıkıyor’ paylaşımına dikkat çeken Başkan Lale, “Bizim coğrafyada babamızdan, atamızdan bize kalan tek miras maneviyattır. Hal ve hatır sormayı, ahde vefayı biz onlardan gördük. Bugüne kadar da yaşatmaya çalıştık. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz yetim ve yaşlılarımıza yönelik ziyaret programını yeniden başlattık. Bu vesileyle babalarımızdan bize miras kalan ahde vefayı bizlere bir kez daha hatırlatan Valimiz Münir Karaloğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, program çerçevesinde Anıl, Belen, Kuyular, Çukur, Sergen, Çardaklı, Abacılar mahalleleri ve mezralarında ziyaret ettiği yaşlılarla sohbet ederken, çocuklara da hediyeler verdi.