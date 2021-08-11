Halkımızın refahı için aralıksız çalışıyoruz

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Sanayi Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyip, çalışanlar ve çevre sakinleriyle sohbet etti.

İlçe ve kırsal mahallelerin genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespitini yapan Başkan Türkmen, Fen işleri Müdürlüğünce Sanayi Mahallesinde yürütülen parke döşeme çalışmalarını inceledi. Çalışmayı sürdüren personellerle sohbet ederek, çalışmalara ilişkin Fen İşleri Müdüründen bilgiler aldı. Kaymakam Türkmen; “Belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan devam ediyoruz. Normalleşme süreci ile birlikte ilçemizde ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımıza hız verdik. İlçemiz ve kırsal mahallelerimizde yol bakım onarım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin daha huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yapılan hizmetlerin halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vatandaşlar sokaklarda yapılan kilitli parke taşı çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine ve Başkan Türkmen’e teşekkür etti.