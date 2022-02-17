Hakoman’ın yöneticisi Sedefçi dünyaya açılıyor

Türkiye’nin ilk yapay zeka sahibi al sat robotu Hakoman’ın yöneticisi Hakan Sedefçi, güçlü ve güvenilir ekibiyle Covid-19 pandemisinde çalışmalarını ikiye katlayarak dünyaya açılacaklarını duyurdu.

25 bilgisayar mühendisi ve 20 yazılımcı ile çalışmalarını sürdüren Hakoman toplam 16 bin kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Dubai, Katar, Makedonya, Azerbaycan, Kosova gibi yurt dışından da bayilik teklifleri alan Sedefçi, yazdığı Hakoman yazılımı ile 3 büyük ödülün de sahibi oldu. Hakoman firmasının CEO’su Hakan Sedefçi, faaliyet alanını genişleterek dünyaya açıldıklarını belirtti. Sedefçi, finansal hizmetler sektörüne katkı sağlamak ve bu alanda müşterilerine yenilikler sunmak amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti. Sedefçi, "Covid- 19 pandemisinde herkes bardağın boş tarafından baktı ve büyük bir boşluğa bakarak umutsuzluğa daldı. Bizler tam tersini yaptık ve krizi fırsata çevirdik. Güçlü ve tecrübeli ekibimle yoğun mesailer harcadık ve müşterilerimize özgün, yenilikçi fırsatlar sunduk. Dolaysıyla çalışmalarımız ve aldığımız verim ikiye katlandı. Hakoman yazılımımız alanındaki başarılı faaliyetleriyle hedeflerimize daha hızlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.