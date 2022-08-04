GÜNTİAD Başkanı Dalkıran: “Topraktan podyuma üreten bir Diyarbakır hedefimiz vardı ve biz bu hedefimizi yakaladık”

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran, “Diyarbakır, yaklaşık 1 milyon 700 bin toplam nüfusu ve 900 binin üzerindeki genç nüfusuyla tekstil sektörü için Türkiye’nin en avantajlı illerin başında gelmektedir” dedi.

İstanbul’da gerçekleşen CNR KONFEK-Konfeksiyon Makineleri Fuarı’nda konuşan Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran, 3-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan CNR KONFEK-Konfeksiyon Makineleri Fuarı’nın Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan konfeksiyon sektörü açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Tekstil sektörü teknolojinin gelişimi ile birlikte yatırımı destekleyen teşviklerle ve özellikle 2007 yılında tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracat hacminde en yüksek noktaya ulaştığını belirten Dalkıran, “Dijital dönüşümün hızla güçlendiği günümüzde de tekstil sektörü bu değişimde öncü sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekstil makineleri sektöründe endüstri 4.0 sürecine uyum sağlanması neticesinde üretimde verimlilik; istihdam ve sanayi üretiminde artış gözlenmiştir. Bununla birlikte, uzmanlaşmış üretimin alanları başından sonuna kadar kontrol ve yönetimi sağlayan yazılımlar, iş verimliliğini artıran siber fiziksel sistemler, 3 boyutlu yazıcılar ve tasarım cihazları ile tekstil sektöründe daha akıllı ve daha mutlu fabrikalar ve üretim tesisleri oluşturulmuştur” dedi.

Türkiye’nin moda ve tekstil sektöründe marka bir ülke olduğunu aktaran Dalkıran, “Üretim kalitesiyle, tasarım hızıyla, gelişime ve değişime uyum kapasitesiyle rakip ülkelerden de farklılaşmaktadır. Bizler bu doğrultuda hem üretici olarak hem de sektör temsilcileri olarak sektörün gelişimi, istihdamın artarak daha nitelikli kılınması, ekonomik kalkınmada sektörün payının artması için sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere batı illerinde artan işçilik maliyetleri ve üretime uygun mekanların azlığı teşvik politikalarının da ivmesiyle buralarda faaliyet gösteren firmalarımızı Anadolu’ya yönlendirmiştir. Bu çerçevede Diyarbakır, yaklaşık 1 milyon 700 bin civarında toplam nüfusu ve 900 binin üzerindeki genç nüfusuyla tekstil sektörü için Türkiye’nin en avantajlı illerin başında gelmektedir. Diyarbakır’da kurulan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin hazır giyim alanındaki ilk organize sanayi bölgesi niteliğindedir. Bugün itibarıyla birinci etabımız bitti, 30 fabrikamız üretime başladı. binlerce kişi çalışıyor. İkinci etabımız da bittiğinde 50 bin kişinin istihdamını hedefliyoruz” diye konuştu.

Son zamanlarda Diyarbakır’da yapılan bazı yatırımların sektör için büyük önem taşımakta olduğunu değerlendiren Dalkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların başında gelen, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Türkiye’nin en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi yapım çalışmaları bitmek üzeredir. Projenin tamamlanmasıyla; 2 milyon 350 bin dönümlük alan sulu tarıma kavuşacak ve Diyarbakır pamuk üretiminde Türkiye’de 2. sıraya yerleşecektir. GÜNTİAD olarak, ‘topraktan podyuma’ üreten bir Diyarbakır hedefimiz vardı ve biz bu hedefimizi yakaladık. Verimli topraklardan pamuk çırçır iplik örgü boya konfeksiyon ve satışa varana kadar tam entegre bir kent olmuştur.”

“Lojistik merkezin yatırım tutarı yaklaşık 150 milyon dolardır”

Üretimin pazarlara erişimi için en önemli sorunların başında lojistik gelmekte olduğunu ifade eden Dalkıran, “Ülkenin ve bölgenin lojistiğine katkı sağlayacak olan Diyarbakır Lojistik Merkezi, yaklaşık 2 bin 200 dönüm üzerine kuruluyor. Lojistik merkezinin yatırım tutarı yaklaşık 150 milyon dolardır. İçerisinde demiryolu bağlantılı depoların olduğu Diyarbakır Lojistik Merkezi, Diyarbakır ve bölgede üretilen ürünlerin ulusal ve küresel pazarlara erişimini sağlayacak kilit bir yatırımdır. Bu çerçevede bugün açılışını yapacağımız CNR KONFEK-Konfeksiyon Makinaları Fuarı ülkemizin her tarafındaki üretim alanlarına çok ciddi bir katkısı olacağını umuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.