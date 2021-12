Güney’den tasarımlara dair detaylar

Şirketler için büyük önem taşıyan logoların, tanınmanın en önemli noktalarından biri olduğunu belirten Logo Tasarımcısı Sibel Güney, logo tasarımlarının gün geçtikçe daha da önem kazanan özel imajlar haline geldiğini söyledi.

Şirketlerin kendilerine özel olan ve insanların zihninde çeşitli izlenimler canlandıracak logolar için oldukça yüksek paralar harcadığını dile getiren Güney, bunun tek sebebinin ise seçkinlik yarışı içerinde yer almak olduğunu dile getirdi. Güney, "Eğer sizde bir şirket olarak yeni şeyler oluşturuyorsanız daha seçkin olmak için mutlaka özel bir tasarıma ihtiyacınız vardır" dedi.

Logocum Sibel markasıyla çalışmalarını hizmete sunan Sibel Güney, “Yaptığım tasarımların her zaman dikkat çekici ve akılda kalıcı olduğunun farkındayım. Çünkü her özel kuruluşun logosu da özel olmalıdır. Günümüzde, logoların özel olması hem seçkinliğin hem de modern dünyada pazarlama yapabilmenin baş unsuru haline gelmiştir. Bundan dolayı ortaya eşsiz parçalar çıkarmak istediğinizde ilk önce tasarımcının özel olması gerekir. Bu da her daim yenilikçi olmaktan ve karşınızdakini çok iyi anlamaktan geçer” diye konuştu.

İhtiyaç duyulan logoları her türlü profesyonellik, yenilik çerçevesinde tasarlayan başarılı tasarımcı Sibel Güney, diğer önemli bir puf noktayı ise şöyle açıkladı:

"Logo tasarımları aynı zamanda müşterilerin tercihlerini de etkileyen birtakım psikolojik imgeleri barındırmaktadır. Bu imgelerin oldukça uzman bir şekilde logo içerisine yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede logonun müşteriye ne sunduğu ve ne vaat ettiği tam olarak yansıtılabilinmektedir. Çünkü logolar küçük birer parçalar gibi görünse de içinde sahibine dair bilgi ve hisseleri yansıtan önemli bir pazarlama unsurudur”.