Güçtekin, “Kebap için kaliteli et seçimi önemli”

Ocakbaşı işleten Yusuf Can Güçtekin, kebap yapımında kaliteli et seçiminin önemli olduğunu söyledi.

Güzel bir yemek dendiği zaman çocuğu kişinin aklına kebap çeşitlerinin geldiğini aktaran Güçtekin, et seçimine yönelik tüyoları paylaştı. Her şeyden önce, tazeliğin ana kriter olduğunu belirten Güçtekin, “Kebap yaparken ne tür etler kullandığınız önemlidir. Ancak, ham maddenin taze olması çok daha önemlidir. Bir et parçasının taze olup olmadığını anlamanız son derece kolaydır. Kan ve yabancı sıvı içermeyen, yüzeyinde mukus bulunmayan bir etin taze olduğunu söyleyebiliriz. Genç etlerin kebap için tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü, en sulu kebaplar, bilhassa genç etler ile yapılır. Çünkü, bu tür etlerin daha az kızartma ve asitleme ihtiyacı vardır. Kebap için et seçimi yapmadan evvel hangi kebabı yapmak istediğinizi belirlemelisiniz. Çünkü, yapacağınız kebaba uygun eti satın almanız gerekiyor. Bu konuyu birkaç örnekle açıklayabiliriz. Örneğin, bonfile biftek yapmayı düşünüyorsanız büyükbaş et almanız gerekir. Buna ek olarak, küçükbaş hayvan etinin daha çok lezzet katacağı kebap alternatifleri de vardır. Patlıcan kebabı başta olmak üzere soğan kebabı, acılı kebap, kuşbaşı kebap gibi kebapların küçükbaş hayvan eti sayesinde çok daha lezzetli olacağını söylemeliyiz. Kuzu eti birçok kişinin favorisidir. Bu noktada, bilhassa kuzunun kolundan, butundan veya döşünden faydalanmalısınız. Bu sayede, çok daha lezzetli kıyma elde edersiniz. Buna ek olarak, kebabı ne zaman yaptığınız da önem taşıyor. Örneğin, patlıcan kebabı yapmaya karar verdiyseniz yağlı kıyma satın almalısınız. Bunun yanı sıra, birçok kişinin favorisi olan kıyma kebabını yapmayı düşünüyorsanız orta yağlı kıyma almanız doğru olacaktır. Et seçiminizde dikkat etmeniz gereken farklı hususlar da bulunuyor. Örneğin, etin içerisine tuz koymayı unutmamalısınız. Çünkü, ete tuz dökmediğiniz takdirde kıymanın ateşte döküldüğünü göreceksiniz. Ayrıca, içerisine böbrek yağı konmuş bir etin kötü bir tercih olacağını hatırlatmalıyız. Çünkü, bu gibi hallerde, şişin üzerinde kebap durmaz. Kuşbaşı kebap seviyorsanız küçükbaş hayvanın butundan elde edilen dinlenmiş bir etin sizin için en iyi seçenek olacağını ifade etmeliyiz” dedi.