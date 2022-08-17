Gölcük depreminin 23. yılında AFAD gönüllüleri anma etkinliğinde buluştu

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti. Depremin yıldönümü sebebiyle anma programı düzenlendi. Program kortej yürüyüşü ile başladı. Kur’an’ı Kerim tilaveti ve deprem şehitleri için dualar ile devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardımcıları İsmail Çataklı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gönüllülük ve Farkındalık Daire Başkanı Nalan Aydın, AFAD gönüllüleri, koordinatörler ve sivil toplum kuruluşları (STK) katıldı.

Anma programına katılmak üzere bölgede koordinatör il Müdürlüğü olan Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü beraberinde 9 ilin gönüllülerini alarak bünyesindeki gönüllüleri temsilen Gönüllü koordinatörü Emrah Cingöz, AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak ve Bilal Çelikten anma programına katıldı. Bu ülkenin en uzun gecesinin 17 Ağustos 1999’da yaşandığını ifade eden Tayuzak, "17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu yolda beraber yürüdüğümüz ve bizi destekleyen İl Müdürümüz İlamı Çakmak’a ve Afet ve acil durumlarda desteklerini eksik etmeyen paydaş kurumlara minnettarız" dedi.