Gençlere Rusya’da üniversite eğitimi fırsatı

Gençlerin yapmış olduğu tercih ve isteklerin çağımızda oldukça farklı bir hal aldığını belirten Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış, bu anlamda gelişme alanında adım atmak isteyen gençlerin, üniversite seçiminde de farklı bir yaklaşıma sahip olabildiklerini söyledi. Dalmış, günümüzde üniversiteyi yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin sayısının da bir hayli fazla olduğunu dile getirdi.

Özellikle Rusya’da üniversite eğitimi almayı isteyen öğrencilerin bu üniversiteleri önceden araştırması ve beklentilerini karşılayıp karşılamayacakları konusunda bilgi edinmeleri gerektiğini ifade eden Dalmış, "Rusya üniversiteleri son derece kaliteli üniversiteleri oluşturuyor olsa da işlerinde farklı bakış açısına sahip olan üniversitelerin de bulunduğu bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu nedenle bu üniversitelere kayıt olmadan önce ayrıntılı bir araştırma yapılması gerekiyor. Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı bu konuda gayet iyi yardımcı oluyor. Gençlerin hayata bakış açısı ve tercihleri oldukça büyük farklılıklara sahip olurken bu anlamda araştırma yapmaları ise dar bir alanı oluşturuyor. Bu nedenle iyi bir danışmandan bilgi almayı gerektiriyor. Rusya’da üniversite eğitimi konusunda ayrıntılı bir şekilde yaklaşım sağlanırken bu alanda en kaliteli bilgilere ulaşılması mümkün oluyor. Bu danışmanlık merkezi gençlerin gelişme ve eğitimleri konusuna katkı yapmak adına çalışmalar sunuyor. Rusya’da üniversite eğitimi nasıl, Türk öğrencilere yaklaşımları ve bakış açıları, yaşam şartları ve kalacak yer imkanları gibi her türlü konuda bilgi alınabiliyor. Böylelikle gençler Rusya’da üniversite tercih etmeden önce tüm şartları rahat bir şekilde değerlendirebiliyor" dedi.

Yurt dışında üniversite okumanın her zaman için gençlere avantaj sağlayan bir imkan oluşturduğunu dile getiren Dalmuş, "Ancak üniversitenin şartları ve imkanları gençlerin üniversiteyi tamamlamaları açısından çok önemlidir. Bu bakımdan Rusya’da üniversite eğitimi alanında bilgi edinilmesi gençlere doğru tercihleri yapmaları adına yol gösterecektir. Kaliteli ve profesyonel bir danışmandan alınan bilgiler Rusya’da doğru üniversiteyi seçme adına önem taşır. Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı bu konuda güvenilir bir firmadır. Üniversite seçimlerinde yapılan bir yanlış, gençlere büyük kayıplar yaşatır. Bu kayıplar hem maddi hem de manevi yönden olacaktır. Bunu engellenmesi ve doğru tercihlerin yapılması kişiyi, hem zaman, hem maneviyat, hem de maddi kayıplardan kurtarır" şeklinde konuştu.