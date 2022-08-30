Genç modacının sanat aşkı, yeni tasarımların yolunu açıyor

Moda sektörüne hızlı ve başarılı bir giriş yapan tasarımcı Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz aylarda yaptığı koleksiyondan övgü ve tebrikler alırken modaseverlere yeni tasarımların olacağını açıkladı. Eraslan, yeni koleksiyonun yakında olacağını duyururken, “Gerek eğitim hayatımda gerek iş hayatımda her zaman hedeflerim oldu. Başarılarım, çocukluğundan bu yana gelen bir yetenek. Sanata aşık bir şekilde büyüdüm. İnsanların kendini geliştirmemek için sürekli bahaneler üretmesini yanlış buluyorum. İnsanlar her zaman kendileriyle yarıştıklarında kazanırlar. Başkalarının hayatlarıyla ilgilenen insanlar bir yere gelemez. Bu yüzden hep kendimle yarışıyorum. Bir tasarım yaparken olanlarla ve yapılanlarla ilgilenmiyorum, ben bir sanatçıyım, olmayanın ve orijinalin peşindeyim” dedi