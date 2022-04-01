Genç modacı Andıç ödüle doymuyor

Genç modacı Cafer Andıç, İstanbul’da düzenlenen ve organizatörlüğünü Hülya Yanıkdağı’ın yaptığı Crazy Life Kalite Ödülleri yarışmasında ’Yılın moda kumaşçısı’ ödülüne layık görüldü.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen geceye çok sayıda ünlü katıldı. Gecede Ekin Uzun ve Zuhal Olcay tarafından verilen konserin ardından ödüller sahiplerini buldu. Törende ’Yılın moda kumaşçısı’ dalında Cafer Andıç ödüle layık görüldü. Genç modacı Cafer Andıç, törende yaptığı konuşmada modanın rengi ve tarzının olmadığını söyledi. Andıç, "Bende kendimi daha çok kumaş yönüyle modaya tanıttım. Kumaş olmadan hiç bir şey olmuyor. Başlangıç kumaştır. Avrupa’da, Milano’da, Paris’te kumaşla hareket ediliyor, sonra moda ortaya çıkıyor. Yaptığımız çalışmalardan dolayı bizleri takip edip bu ödüle layık gören başta Hülya Yanıkdağ olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim" dedi.