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Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Genç işletmeci Azad Gönder milyonluk yatırımla Diyarbakır’ı eğlence merkezi haline getirdi
Diyarbakır’da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, milyonluk yatırımlarla bölge halkının beğenisini aldı.
DİYARBAKIR 06.07.2021, 10:21
Diyarbakır’da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, milyonluk yatırımlarla bölge halkının beğenisini aldı.Diyarbakır’da doğup büyüyen ve 3 yıl önce ilk açtığı eğlence merkezi ile vatandaşların beğenisini kazanan genç işletmeci Azad Gönder, milyonluk yatırımla yeni eğlence mekanları açmaya devam ediyor. Birçok ünlüyü Diyarbakırlılarla buluşturan Gönder, VDA Grup olarak eğlence sektörüne yenilikler getirmeye devam edeceğini belirtti. Gönder, “Çok kısa zamanda 3 tane mekan kazandırdık Diyarbakır’a. Sahnelerimiz yoğun ilgiyle karşılanıyor, biz Diyarbakır’da yeniliklere devam edeceğiz ve Diyarbakır’da sahne almayan ünlü bırakmayacağız. Programlarımız dolu dolu. Sadece Diyarbakır değil bölge halkından da talepler var, Mardin, Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve hatta İstanbul’dan bile gelen ve doğu eğlence geleneğini merak edenler var. Dolu dolu eğlence için vatandaşlarımızı bekliyoruz” ded/i.