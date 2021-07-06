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Genç işletmeci Azad Gönder milyonluk yatırımla Diyarbakır’ı eğlence merkezi haline getirdi

Diyarbakır’da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, milyonluk yatırımlarla bölge halkının beğenisini aldı.

DİYARBAKIR 06.07.2021, 10:21
Genç işletmeci Azad Gönder milyonluk yatırımla Diyarbakır’ı eğlence merkezi haline getirdi

Diyarbakır’da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, milyonluk yatırımlarla bölge halkının beğenisini aldı.

Diyarbakır’da doğup büyüyen ve 3 yıl önce ilk açtığı eğlence merkezi ile vatandaşların beğenisini kazanan genç işletmeci Azad Gönder, milyonluk yatırımla yeni eğlence mekanları açmaya devam ediyor. Birçok ünlüyü Diyarbakırlılarla buluşturan Gönder, VDA Grup olarak eğlence sektörüne yenilikler getirmeye devam edeceğini belirtti. Gönder, “Çok kısa zamanda 3 tane mekan kazandırdık Diyarbakır’a. Sahnelerimiz yoğun ilgiyle karşılanıyor, biz Diyarbakır’da yeniliklere devam edeceğiz ve Diyarbakır’da sahne almayan ünlü bırakmayacağız. Programlarımız dolu dolu. Sadece Diyarbakır değil bölge halkından da talepler var, Mardin, Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve hatta İstanbul’dan bile gelen ve doğu eğlence geleneğini merak edenler var. Dolu dolu eğlence için vatandaşlarımızı bekliyoruz” ded/i.
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