Genç çiftler, nikah işlemleri için Bağlar Belediyesi’ni tercih etti

Diyarbakır’da evliliğe adım atan genç çiftler, sağladığı kolaylıklar nedeniyle nikah işlemleri için Bağlar Belediyesi’ni tercih etti, 2021 yılında Bağlar’da bin 200 nikah işlemi gerçekleşti.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 2021 yılına ait nikah işlemleri verilerini açıkladı. Buna göre bin 200 çift bu yıl içerisinde belediyeye başvurarak resmi olarak dünya evine girdi. Nikah işlemi yapan çiftler arasında 12 yabancı uyruklu çift de yer alırken, belediye ekipleri başvurular üzerine ceza ve tutuk evlerine giderek 16 tutuklu ve hükümlünün de nikah işlemlerini tamamladı. İl dışından gelen 2 çift ise izin alarak belediyenin gözetiminde evliliğe adım attı. Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun belediye ile ilgili diğer işlemlerde olduğu gibi nikah işlemleri hizmetlerinde de vatandaşlara her türlü kolaylık sağlanması yönünde talimat verdiğini dile getirerek, nikah işlemlerinde elde ettikleri başarının bundan kaynaklandığını söyledi. Belediye yetkilileri, havaların ısınmasından sonra yeniden açık alanda nikah işlemleri yapmaya başlayacaklarını ifade etti.