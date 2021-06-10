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Gemlik’ten Kulp’a kardeş eli

Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

DİYARBAKIR 10.06.2021, 12:14
Gemlik’ten Kulp’a kardeş eli

Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet yürüten ,Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri ve hayırsever Dilsad Sezer Kaya öncülüğünde, Gemlikli hayırsever esnafın katkılarıyla toplanan çocuk kıyafetleri, Kulp ilçesi Uzunova Mahallesi ve Uzunova Mahallesine bağlı Oymaklı, Bahat ve Sivrice mezralarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılarak onlarca çocuğun sevincine ortak oldular. Gelen yardımları teslim alıp dağıtan Uzunova mahallesi sakinlerinden Refik Öner, “Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri ile hayırsever Dilsad Sezer Kaya’ya ve hayırsever Gemlik esnafına teşekkür ediyoruz” dedi

Gelen yardımları teslim alıp dağıtan gönüllülerden Hakan Ertük, ”Gönderilen yardımları titiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Gemlik ilçesinden Kulp ilçesine kardeş eli uzatılarak ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürdükleri için Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri ile hayırsever Dilsad Sezer Kaya’ya ve hayırsever Gemlik esnafına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
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