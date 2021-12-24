Geçmişten günümüze aktarılan tandırlarda ekmek pişirme kültürü devam ediyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tandır kültürünü yaşatan kadınlar, ekmeği sofraya getirebilmek için soğuk havaya rağmen meşakkatli bir çalışma sergiliyor.

Fırınlarda son zamlarla fiyatı artan ekmek yerine, daha uzun süre dayanıklı olan tandır ekmeğine ilgiyi artırdı. Özellikle kırsal kesimlerde daha fazla rağbet görülen tandır ekmeği, kokusu, tadı, uzun ömürlü ve sağlıklı olması nedeniyle tercihlerde yer almaya devam ediyor. Tandırda harlanan ateş ile mayalanan hamur kıvama gelince, üzerine yumurta ile bulamaç yapılıp, susam serpilerek ateşle buluşturuluyor. Alevlerin başına geçen hünerli eller, soğuklara aldırış etmeden, bir yandan aile ekonomisine katkı sağlarken, aynı zamanda mis kokulu tandır ekmeğini aile sofralarını buluşturuyor.