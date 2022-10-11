Gazi Köşkü’nde bakım ve onarım çalışması tamamlandı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Gazi Köşkü’nde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Köşkler Mahallesi’nde Atatürk Köşkü olarak da bilinen tarihi Gazi Köşkü’nde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mekanı olan Gazi Köşkü’nde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirten Beşikci, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 20 kişilik ekibiyle Gazi Köşkü’müzün tahribata uğramadan ayakta kalabilmesi amacıyla çevre düzenleme çalışmaları ile iç ve dış bakım ve onarım çalışmalarını yürüttük. Bu çerçevesinde köşkümüzün tarihi yapısını korumak adına mimari öğelerini aynı malzemeler ile değiştirdik, iç ve dış mekanlarımızın tadilatını yapıp, boyadık” dedi.

“Ahşap kaplamalarda gerekli onarımları ve vernikleme çalışmalarını yaptık” diyen Beşikci, “Pencere, balkon ve yapıdaki bütün demir ferforjelerin paslanmaya karşı boyadık. Hasarlı aplikleri yapıya uygun apliklerle değiştirdik. Açık otoparkımızda araçların daha rahat park edebilmeleri için park yerlerini yeniden düzenledik. Hemşehrilerimizin doğanın içerisinde yürüyüş yapabilecekleri yürüyüş yollarımızı yeniledik. Bahçe kısmında mevsime uygun bitki türlerinin ekimini ve çim biçme çalışmalarını yürüttük. Son olarak da bahçemizde bulunan oturma gruplarında ve lavabolarında tadilat çalışmalarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı yenilediğimiz köşkümüzde ağırlamaya devam edeceğiz’’ ifadelerinde bulundu.