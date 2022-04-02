banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Fotono21, Ceylan Karavil Park AVM’de Ramazan ayı fotoğraf sergisi açtı

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından Ramazan ayının ilk gününde Diyarbakır’da bulunan ibadet merkezleri ve Ramazan ayı temalı fotoğraf sergisi açıldı.

DİYARBAKIR 02.04.2022, 18:19
Fotono21, Ceylan Karavil Park AVM’de Ramazan ayı fotoğraf sergisi açtı

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından Ramazan ayının ilk gününde Diyarbakır’da bulunan ibadet merkezleri ve Ramazan ayı temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından 15 fotoğraf sanatçısının çektiği 25 fotoğraflık sergi, Ceylan Karavil Park AVM’de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Fotono21 Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, "9 yıldır şehrimize ait tarihi ve kültürel değerlerimiz ile sosyal yaşamı belgeleyerek arşivler oluşturuyor ve sergiler açıyoruz. Pandemi dönemi süresince ara verdiğimiz sergilere bugün itibarı ile yeniden başlıyoruz. Yakın bir tarihte Diyarbakır fotoğrafları sergisi ile 14-15 Mayıs ta Ankara’da Diyarbakır Kalesi Ankara kalesinde fotoğraf sergisi hazırlıklarımızı da tamamladık” dedi.

Kılıçoğlu, “Bu sergide 15 arkadaşımızın fotoğrafları ile Fotono21 fotoğraf derneğinin arşivinden alınan 25 fotoğraf yer alıyor. Ulu Cami, Eğil Kasım bey Kümbetleri, Hacı Büzrük Cami, Hani Ulu Cami, Hz Süleyman Cami, Nasuh Paşa Cami, Fetih Cami, Silvan Ulu Cami, Eğil Peygamber mezarları, Kurşunlu Cami’ye ait fotoğraflar Helin Paçal, Hacı Cebe, Hasan Akçay, Mehmet Karaca, Mehmet Kılıçoğlu, Mesut Bektaş, Muhammed Musap Gümüş, Nedim Özgüvercin, Sedat Oruç, Sevgi Özak, Şeyhmus Kuyumcu ve Veysi Arcagök tarafından çekildi. Diyarbakır İnanç merkezi olduğu için tüm değerlerini bu sergide yansıtamadık. Bundan dolayı yapacağımız her sergide bir önceki sergide bulunmayan konuları ekleyerek inanç merkezi Diyarbakır’ın tanıtımına da katkıda bulunmaya çalışacağız” dedi.

Kılıçoğlu, Ceylan Karavil Park AVM yetkililerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, sergi 10 Nisan a kadar Ceylan Karavil Park ta sergilenmeye devam edeceği belirtildi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 30 43
11. Sivasspor 31 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Galatasaray 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Aston Villa 30 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 46
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 30 20
17°
açık