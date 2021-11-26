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Fotoğrafçı Süer, yılın ’Tarih fotoğrafçıları’ arasında

Fotono21 Fotoğraf Derneği Üyesi Mehmet Masum Süer’in, Adıyaman Nemrut Dağındaki Kommagene Krallığı kalıntılarından çektiği ‘Karlar içindeki kral fotoğrafı’, 2021 yılı tarih fotoğrafçıları yarışmasında en iyi 40 fotoğraf arasında yer aldı.

DİYARBAKIR 26.11.2021, 14:41
Fotoğrafçı Süer, yılın ’Tarih fotoğrafçıları’ arasında

Fotono21 Fotoğraf Derneği Üyesi Mehmet Masum Süer’in, Adıyaman Nemrut Dağındaki Kommagene Krallığı kalıntılarından çektiği ‘Karlar içindeki kral fotoğrafı’, 2021 yılı tarih fotoğrafçıları yarışmasında en iyi 40 fotoğraf arasında yer aldı.

Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda fotoğrafın katıldığı yarışmada, Diyarbakır’dan uluslararası fotoğraf sanatçısı Mehmet Masum Süer, Diyarbakır ve bölgeden çektiği 26 ayrı tarihi alan ve yapının fotoğraflarıyla katıldı. Süer, 2015 yılında, Adıyaman’ın Kahta ilçesi yakınlarındaki Nemrut Dağında yer alan Kommagene Krallığına ait heykellerin karlar içindeki fotoğrafı, yarışmanın en iyi 40 fotoğrafının yer aldığı kısa listesinde yer aldı. Listede yer alan fotoğraflar, başta İngiltere basını olmak üzere dünyanın önde gelen haber ajansları ve gazeteleri tarafından yayınlanmaya başlandı.

“Bölgemin tarihi değerlerinin tanıtımına bu yolla katkıda bulunduğum için mutlu ve gururluyum”

Fotoğraf sanatçısı Süer, 2017 yılında da aynı yarışmada Diyarbakır’dan Surp Giragos Kilisesi ile tarihi surların fotoğrafı olmak üzere 2 fotoğrafla yine listede yer aldığını hatırlattı. Süer, “İngiltere’de ciddi tarih kurumları desteklediği ve jürisinde önemli tarihçilerin yer alması nedeniyle önemsiyorum. Ödül kazanan ve kısa listeye giren fotoğraflar, dünyanın hemen her kıtasında birçok ülkenin medyasında yayınlanıyor. Bu yıl da öyle oldu, aralarında benim Nemrut fotoğrafım da olmak üzere listeye giren fotoğraflar başta BBC, The Guardian, Daily Mail, The Times olmak üzere İngiltere’den Rusya’ya hatta Çin ve Japonya’ya kadar birçok ülkenin haber ajansları ve gazete ile dergileri tarafından yayınlandı. Ülkemin ve bölgemin tarihi değerlerinin tanıtımına bu yolla katkıda bulunduğum için mutlu ve gururluyum” dedi.

Öte yandan, İngiltere’de başta History Hit TV, Sky HİSTORY TV ve İngiltere çevre ve tarihi koruma kurumu Historic England, Trip Historic ile İngiltere Tarih ve Fotoğraf Sanatı Derneği olmak üzere birçok kurumun desteklediği yarışmanın konusu her yıl değişiyor. Yarışma bu yıl, ‘İngiltere Tarihi’ ve ‘Tarihin Doğduğu Yer’ başlıklarıyla iki dalda yapıldı. Tarihin doğduğu yer kategorisinde İngiliz fotoğrafçı Steve Liddiard, Galler’de Gower yarımadasındaki Whiteford Point Deniz Feneri fotoğrafıyla ödül kazandı. İngiltere Tarihi fotoğrafları kategorisinde ise ödülü yine İngiliz fotoğrafçı Sam Binding ünlü Clifton Asma Köprüsü’nün sisli bir gün doğumu sırasında çektiği fotoğrafı kazandı.

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