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Forum Diyarbakır, gençleri yemekte buluşturdu

Yüzde 100 Yerli Üretim yüzde 100 Milli Düşünce Sempozyumu’na katılmak üzere Türkiye’nin 81 ilinden Diyarbakır’a gelen 150 öğrenci Forum Diyarbakır AVM yönetimi tarafından yemekte buluşturuldu.

DİYARBAKIR 06.07.2021, 10:19
Forum Diyarbakır, gençleri yemekte buluşturdu

Yüzde 100 Yerli Üretim yüzde 100 Milli Düşünce Sempozyumu’na katılmak üzere Türkiye’nin 81 ilinden Diyarbakır’a gelen 150 öğrenci Forum Diyarbakır AVM yönetimi tarafından yemekte buluşturuldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen oturumların ardından, 81 ilden gelen 150 öğrenci, THY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mecit Eş’in Altındağ Dinlenme Tesisleri’nde düzenlenen özel oturumuna katılıp ardından yemeklerini yedikten sonra Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nde kahvelerini içerek turu tamamladı.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Yenişehir ilçe Belediyesi, Eğil ilçe Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşip oturumları tamamlanan program 81 ilden gelen gençlerin Diyarbakır’da bugün yapacakları gezi ile sona ereceği öğrenildi.
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