Forum Diyarbakır AVM’de sömestr heyecanı başladı

Forum Diyarbakır AVM sömestr tatilinde çocukları unutmadı, çizgi film karakterleri ile doyasıya eğlence için tarihi açıkladı.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nde (AVM) etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Sömestr döneminde çocuklar Forum Diyarbakır’da TRT Çocuk çizgi film kahramanları ile buluşuyor. 28-29-30 Ocak Kare Takımı ve 4-5-6 Şubat Bulmaca Kulesi gösterilerine tüm çocuklar bekleniyor.